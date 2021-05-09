L'autrice del gol della sicurezza nella vittoria contro il Milan, Valery Vigilucci, ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina Femminile:

"Riusciamo anche ad essere decisive nella lotta per il secondo posto: sono felice di aver segnato il mio primo gol contro il Milan. Abbiamo sofferto dopo il loro cambio di modulo, non uscivamo più come facevamo nel primo tempo. Poi il terzo gol ci ha dato tranquillità. La punizione fuori nel primo tempo? E' uscita di pochissimo, Adami mi ha detto che dalla panchina sembrava gol. La prossima volta ci riprovo".