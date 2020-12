Ecco quanto la Fiorentina comunica sul proprio sito:

ACF Fiorentina comunica di aver raggiunto un accordo con il Napoli Femminile per il trasferimento in prestito, fino al termine della stagione sportiva 2020/2021, della calciatrice viola Martina Fusini. Nel ringraziare Martina per il prezioso contributo dato alla causa viola, le auguriamo un prosieguo di stagione ricco di soddisfazioni!

Su Numericalcio tutte le statistiche della Serie A Femminile