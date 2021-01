Femminile, Thogersen: “Obiettivi in campionato sfumati, ma vogliamo vincere molte partite”

Frederikke Thogersen, terzino destro della Fiorentina Femminile, ha parlato a Team Talk sui social viola:

“Mi ricordo la prima partita della stagione, l’andata con l’Inter (4-0 per la Fiorentina, ndr). Si vedeva che erano una squadra nuova e che avevano qualcosa da sistemare. Adesso affrontiamo una squadra più coesa, più abituata a stare insieme. Il passaggio da ala a terzino? Penso mi si addica, l’importante è che io rimanga sulla fascia, dove le mie qualità possono essere espresse al meglio. Potrei affrontare Ilaria Mauro, che ha giocato qui diversi anni e che è veramente brava. La vittoria contro lo Slavia in Champions è stata un momento chiave, ci ha dato entusiasmo e fiducia in noi stesse. Abbiamo fatto fatica nelle ultime partite, ma stiamo lavorando e procedendo nella direzione giusta. All’inizio in Italia non è stato facile, qui c’è molta più attenzione alla componente tecnica rispetto a quella fisica. Vorremmo essere più in alto in classifica, adesso gli obiettivi di inizio stagione non sono alla portata ma vogliamo terminare vincendo più partite possibile”.

