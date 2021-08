Femminile, Sassuolo-Fiorentina: le ufficiali. Tanti nuovi acquisti in campo

L'XI titolare messo in campo da Patrizia Panico

La Fiorentina Femminile scenderà in campo fra pochi minuti contro il Sassuolo per la prima giornata di campionato. Ecco le scelte di mister Panico al suo esordio sulla panchina Viola in Serie A ->CLICCA PER LEGGERE TUTTI I RISULTATI DEL CAMPIONATO DI "SERIE A" FEMMINILE IN TEMPO REALE