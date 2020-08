Secondo quanto si legge su Tuttocalciofemminile, la Fiorentina Femminile allenata da Cincotta potrebbe ospitare l’Inter (squadra dell’ex bomber Ilaria Mauro) nella prima giornata di campionato, in programma il 22 agosto, non al Bozzi, ma all’Artemio Franchi. Lo stadio è libero da impegni di altre formazioni viola e dunque disponibile per le calciatrici, alla ricerca di un’altra stagione da protagoniste.

