Femminile, non restano obiettivi. Aria di cambio in panchina

Sul Corriere Fiorentino troviamo anche un pezzo a tema Fiorentina Femminile. Sette partite da qui alla fine della stagione, ma nulla da chiedere al campionato e molto tempo per riflettere sul futuro. La sconfitta in finale di Supercoppa Italiana per mano della Juventus, l’eliminazione ai quarti di finale di Coppa Italia con l’Inter e quella preventivabile agli ottavi di Champions col Manchester City hanno chiuso anzitempo la stagione delle ragazze, ormai a -16 dal piazzamento europeo occupato dal Milan. Un bilancio negativo, fiaccato ulteriormente dalle molte partenze (Bonetti su tutte), dagli infortuni (crociato per Mascarello, pubalgia per Tortelli per citarne solo due su cinque abbastanza complicati) e dalle positività al Covid (colpite Breitner e Piemonte). E Cincotta non è sicuro di restare: si fa il nome dell’attuale allenatore del Sassuolo Piovani.