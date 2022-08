Femminile, le convocate azzurre per Moldavia e Romania. C’è una Viola

Alla Nazionale italiana femminile mancano solamente due gare che le separano dal pass per approdare ai prossimi mondiali in Australia e Nuova Zelanda. Due match fondamentali contro Moldavia e Romania. Il CT Milena Bertolini ha diramato le convocazioni in vista di queste importanti sfide. Fra le 24 calciatrici convocate c'è anche il portiere Viola Katja Schroffenegger.