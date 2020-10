Femminile, la sfida con la Juve offre alla Fiorentina un doppio riscatto

Sarà Juventus-Fiorentina, e solo questo basterà a renderla una sfida speciale, secondo La Nazione. Nel femminile come nel maschile, la vigilia è carica di tensione. Le ragazze di Mister Cincotta oltretutto devono riscattare il brutto KO interno contro il Sassuolo e le ultime sconfitte nei precedenti mesi con le bianconere. Alle 17 (diretta testuale su Violanews) le viola affronteranno la Juve con una Bonetti in più – sfumato il passaggio all’Atletico Madrid. In arrivo un’occasione in attacco per Lana Clelland, visto che Martina Piemonte accusa ancora i postumi del trauma cranico di 7 giorni fa.

