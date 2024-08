Femminile, la Fiorentina perde in amichevole. De La Fuente: “Condizione non ottimale”

Brutta sconfitta per le ragazze di De La Fuente. La Fiorentina femminile perde in amichevole contro le campionesse italiane della Roma

Si è giocata oggi la tradizionale amichevole tra la Fiorentina femminile e la Roma, organizzata in memoria di Salvatore Gervasi, medico che ha prestato servizio in entrambe le squadre. Le ragazze di De La Fuente, come riportato dal sito ufficiale viola, sono uscite sconfitte per 3-0. Le reti delle giallorosse sono state segnate da Troelsgaard, Haavi e Giacinti. TUTTO SUL CAMPIONATO FEMMINILE SU NUMERICALCIO.IT. Il tecnico viola ha parlato nel post partita dell'amichevole ma non solo: