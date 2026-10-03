Dove seguire la seconda stagionale in A delle viola di Pablo Pinones Arce: al Viola Park arriva il Sassuolo
VIDEO - Juve, Carnevali non si dà pace sugli infortuni: "Siamo sfigati"
Dopo la Serie A Women's Cup, per la Fiorentina femminile è arrivato il momento di fare sul serio. Le viola hanno debuttato in campionato contro l'Inter, uscendo battute, ma hanno subito l'occasione di rialzarsi ospitando il Sassuolo tra le mura amiche. ---> LEGGI I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE A FEMMINILE
Dove vederla in TV e streaming
|Sabato 3 ottobre, ore 15
|stadio Curva Fiesole
|TV
|DAZN, RaiSport
|Streaming
|DAZN
Il live su Violanews.comColoro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
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