Dove seguire la seconda stagionale in A delle viola di Pablo Pinones Arce: al Viola Park arriva il Sassuolo

Redazione VN
US Sassuolo Calcio v US Lecce - Serie A

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Dopo la Serie A Women's Cup, per la Fiorentina femminile è arrivato il momento di fare sul serio. Le viola hanno debuttato in campionato contro l'Inter, uscendo battute, ma hanno subito l'occasione di rialzarsi ospitando il Sassuolo tra le mura amiche. ---> LEGGI I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE A FEMMINILE

Dove vederla in TV e streaming

Sabato 3 ottobre, ore 15 stadio Curva Fiesole
TV DAZN, RaiSport
Streaming DAZN

Il live su Violanews.com

Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
Dove vederla femminile 2026 27

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