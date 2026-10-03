Dopo la Serie A Women's Cup, per la Fiorentina femminile è arrivato il momento di fare sul serio. Le viola hanno debuttato in campionato contro l'Inter, uscendo battute, ma hanno subito l'occasione di rialzarsi ospitando il Sassuolo tra le mura amiche. ---> LEGGI I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE A FEMMINILE

Dove vederla in TV e streaming

Sabato 3 ottobre, ore 15 stadio Curva Fiesole TV DAZN, RaiSport Streaming DAZN

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