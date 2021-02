Cincotta: “Nel 1°T abbiamo comandato solo noi, poi hanno pesato gli infortuni”

Al termine di Florentia San Gimignano-Fiorentina Femminile, terminata con il punteggio di 2-0 per le padrone di casa, un amareggiato Antonio Cincotta ha preso la parola ai microfoni ufficiali ACF. Queste le sue dichiarazioni: “Sono come sempre qua a metterci la faccia. Vorrei fare prima di tutto l’in bocca al lupo a Lana (Clelland, ndr) per l’infortunio alla spalla. Tortelli è da tanto tempo che si sacrifica per un problema fisico che oggi è saltato fuori, in più c’è Baldi che ha avuto un risentimento al flessore. La situazione della rosa è quella che conosciamo, queste tre tegole in una sola giornata sono state una mazzata”.

Cincotta si è poi concentrato sulla gara e sul futuro: “E’ arrivato un risultato che non ci aspettavamo assolutamente per quella che è stata la prestazione del primo tempo, abbiamo comandato la gara dal primo fino al quarantacinquesimo minuto. Nella ripresa non siamo stati sufficientemente bravi, c’è stato l’episodio del gol annullato ma non mi sono mai attaccato agli episodi arbitrali e non inizierò a farlo oggi. Siamo andati sotto e dopo ha pesato la situazione dell’organico. Dobbiamo cercare di recuperare il più possibile le energie fisiche e le calciatrici infortunati perché mercoledì giochiamo di nuovo e naturalmente abbiamo bisogno di più elementi possibili a disposizione. Sarà una settimana molto complessa, sia fisicamente che psicologicamente”.