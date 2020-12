Cincotta: “Gruppo si sta fortificando. Voglio ragazze orgogliose di rappresentare Firenze”

Alla vigilia del match contro il Milan, il tecnico della Fiorentina Femminile Antonio Cincotta ha presentato la gara contro le rossonere ai microfoni del sito ufficiale viola: “E’ il classico momento della stagione, che può capitare, in cui dobbiamo affrontare difficoltà fisiche dovute al rientro dalle nazionali: tra infortuni e tamponi, forse riusciremo a fare il primo allenamento tutte insieme oggi, e domani a mezzogiorno si gioca. Non è un alibi, ma la gara col Milan non può essere preparata al meglio. Sappiamo che arriva una squadra forte e affamata, ma noi siamo consapevoli di non essere inferiori a nessuno. Con Maurizio Ganz (che allena il Milan femminile n.d.r.) ho un bellissimo rapporto, abbiamo condiviso dei bellissimi ricordi fuori dal campo e ritrovarci ad allenare contro ed è una delle cose belle che lo sport ti regala. Le gare difficili le vinci soffrendo, dobbiamo stare insieme e ci stiamo dedicando a sostenere le ragazze per costruire uno spirito che ci fortifichi per uscirne fuori. Con gli ultimi quattro risultati utili consecutivi le ragazze hanno fatto capire di aver reagito alle difficoltà: a livello psicologico è uno step fondamentale per la crescita di un gruppo nuovo. Ho spiegato alle ragazze cosa significhi il giglio sul petto, dobbiamo essere orgogliosi perché portiamo una maglia che al mondo dice quanto è bella Firenze. Questi sono i valori che ci devono contraddistinguere sul campo, e che ci ricordano non quello che siamo ma chi rappresentiamo”.