Cincotta festeggia le 100 panchine in Serie A: “Grazie Fiorentina!”

La felicità del tecnico lombardo per l'importante traguardo raggiunto

Antonio Cincotta con un post su Facebook ha espresso tutta la sua felicità per un importante traguardo raggiunto alla guida della Fiorentina Femminile. Nel weekend appena passato, che ha visto le viola tornare al successo per 3-1 sulla Pink Bari , il tecnico lombardo ha raggiunto i 100 gettoni in Serie A, tutti alla guida della Fiorentina:

"Domenica ho raggiunto un traguardo importante: 100 panchine in Serie A con questa squadra.Il tempo vola e a volte te ne rendi conto solo riavvolgendo il nastro, 100 partite in Serie A su 140! Per tutte le emozioni vissute. Per tutte le 100 volte che mi sono seduto su quella panchina a urlare a squarcia gola per questi colori: grazie Fiorentina! Grato alle mie ragazze, allo Staff e a tutti i tifosi!"