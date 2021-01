Cincotta: “E’ il successo del club e del gruppo, vinta una gara spettacolare”

Ai canali social del club gigliato, il mister della Fiorentina Femminile Antonio Cincotta commenta a fine partita il bel successo ottenuto dalle sue giocatrici in casa dell’Inter:

Una vittoria arrivata alla fine di una gara molto equilibrata e caratterizzata da molti episodi, una vittoria molto bella perché giunta grazie ad una superba prestazione collettiva. Mi soffermo su un aspetto: avevo detto prima del calcio d’inizio a tutto il gruppo che avremmo dovuto fare i tre punti non per le tante assenti ma con le tante assenti, perché anche chi oggi non era qui con noi a causa del Covid fa parte di questo splendido collettivo. Un ringraziamento particolare alle ragazze della Primavera femminile perché é grazie a loro che stiamo andando avanti, ci permettono di avere di una panchina nutrita di giovani talenti. E’ una vittoria ottenuta da grande club. Mi piace collaborare con il nostro settore giovanile e mi piace allenare le giocatrici più giovani. Abbiamo fatto nostra una gara spettacolare e divertente, con tante occasioni da una parte e dall’altra: complimenti all’Inter ma soprattutto a noi, che abbiamo ottenuto questi tre punti pesanti in condizioni davvero complicate. Il mio rientro? Avrei preferito che fossero tornate prima di me tutte le giocatrici…