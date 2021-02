Cincotta verso il derby: “C’è rabbia. In Coppa meritavamo di più”

Attraverso i suoi canali ufficiali, la Fiorentina ha reso note le dichiarazioni di mister Cincotta alla vigilia del derby fra Florentia e Fiorentina femminile:

Un derby è sempre un derby. Le ragazze sono cariche. C’è un po’ di rabbia e voglia di rivalsa, abbiamo vinto gli ultimi due match su tre con l’Inter ma non abbiamo passato il turno in Coppa Italia. In Coppa meritavamo di più, vogliamo tornare a fare bene. Il Florentia negli anni ha fermato tutte le big al Santa Lucia, è un campo insidioso. Abbiamo diverse calciatrici ancora ferme, non vogliamo affrettare il recupero e rischiare nuovi infortuni. Il turnover è una parola che non conosco.