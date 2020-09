Carobbi (Florentia): “Fiorentina grande squadra, noi ce la giocheremo”

Si avvicina il derby nel calcio femminile: nel prossimo turno le ragazze di Cincotta affronteranno il Florentia di Carobbi in un appuntamento che negli ultimi anni è stato sempre molto sentito. Il tecnico della squadra di San Gimignano, ha parlato a TMW Radio del match contro le cugine. Queste le sue parole fra i tanti temi affrontati:

I risultati fanno sempre morale, domenica andremo a Firenze per giocare la nostra partita. Lo scorso anno il match era alla prima giornata e prendemmo quattro gol. La Fiorentina ha una grande squadra, gioca un ottimo calcio e ha cambiato molto rinnovandosi in maniera importante. Noi sicuramente ci dovremo mettere qualcosa in più. Forse in potenza hanno perso qualcosa, ma hanno trovato un palleggio migliore, sono rapide e fraseggiano meglio.