Bonetti: “Dimostriamo di essere l’anti Juve. La mia priorità è sempre stata la Fiorentina”

Tatiana Bonetti, attaccante Fiorentina Femminile, ha parlato a La Nazione: “Avevo altre offerte, ma la mia priorità è sempre stata la Fiorentina. Hanno dimostrato di avere fiducia in me, è stato facile dire sì. Ripresa? Solo poter giocare è stato bellissimo, anche se ora ci mancano i tifosi. Squadra rivoluzionata? All’inizio è stato strano, ero spaesata con tanti cambiamenti. Poi il ritiro è stato decisivo per capire che stava nascendo un gruppo può davvero far bene. Noi l’anti Juventus? Direi di sì. Sono curiosa di vederlo in campo dove dobbiamo dimostrarlo. Siamo partite bene, ma non abbiamo fatto nulla e il campionato è davvero difficile”.

