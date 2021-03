“Sono forti, ma non scendiamo in campo per figurare. Vogliamo comunque vincere”. Così Greta Adami, centrocampista della Fiorentina Femminile, racconta l’avvicinamento delle viola alla gara di ritorno di Champions League contro il Manchester City (giovedì). La qualificazione è ormai compromessa dopo il risultato dell’andata.

