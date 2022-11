Acf femminile, Johansdottir: “Voglio il primo gol in viola contro l’Inter”

Alexandra Johansdottir, centrocampista islandese della Fiorentina femminile, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale della Fiorentina. Parla di diversi temi, dai primi mesi di ambientamento in Italia, alla grande sfida contro l'Inter, e anche sul primo centro personale. Ecco le sue parole:

L'ambientamento? "Questi primi mesi in Italia sono andati abbastanza bene. All’inizio mi sono dovuta ambientare e conoscere le mie nuove compagne di squadra, ma ora sento di essermi integrata al meglio. Sto giocando sempre meglio, mi piace moltissimo la città, Firenze è bellissima”. Non mi aspettavo un calcio italiano così difficile. Qui c’è molta tattica e tutte le squadre che affronti ti possono battere così come tu puoi vincere contro tutte. E’ un aspetto molto bello del calcio italiano”.