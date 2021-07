ACF Femminile, Isotta Nocchi ceduta in prestito all’Empoli

Isotta Nocchi, attaccante viola, che l'anno scorso ha giocato in prestito al Napoli, è stata mandata sempre con il prestito ad Empoli.

La calciatrice Isotta Nocchi ceduta in prestito all'Empoli Femminile. L'attaccante, dopo aver giocato lo scorso anno nel Napoli, lascia Firenze per fare ancora esperienza e si accasa nell'altra squadra toscana di Serie A.