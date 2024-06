Ilicic, che storia! Torna in Nazionale dopo tre anni e segna un gran gol (VIDEO)

Si arricchisce di un'altra bellissima pagina, la storia di Josip Ilicic, che dopo un lungo periodo di inattività per problemi personali, è stato convocato (a sorpresa) dalla Slovenia per Euro2024. L'ex viola, quest'oggi al ritorno in campo con la propria Nazionale dopo quasi tre anni (novembre 2021), ha pensato bene di regalare una perla delle sue nell'amichevole contro l'Armenia. Sterzata che manda fuori giri il difensore e solito sinistro implacabile a non lasciare scampo al portiere avversario. Un'occasione per dimostrare ancora una volta l'incredibile talento che anche a Firenze, a sprazzi, si è potuto vedere. L'amichevole è stata poi vinta dalla Slovenia per 2-1, di seguito il video del gol di Ilicic: