VN – Rinnovo del contratto per Aquilani: allenerà ancora la Primavera Viola

Prosegue il rapporto tra la Fiorentina Primavera e Alberto Aquilani. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il tecnico romano ha rinnovato il suo contratto come tecnico per la squadra giovanile gigliata e quindi proseguirà nell'avventura anche per la prossima stagione. L'allenatore con la Fiorentina Primavera vanta ben tre coppe Italia (oltre ad una Supercoppa) conquistate consecutivamente, di cui l'ultima soltanto pochi mesi fa in finale contro l'Atalanta.