VN – Pulgar via, è fatta. Il cileno ha detto sì al Galatasaray

Un altro addio in casa Fiorentina. Tutto fatto per il prestito di Pulgar al Galatasaray, mentre Amrabat resterà in maglia viola

Rimaneva un solo nodo da sciogliere per l'addio di Erick Pulgar. E dopo qualche ora di riflessione, il cileno ha deciso di accettare la proposta del Galatasaray. Il centrocampista lascia la Fiorentina in prestito e approda in Turchia per questa seconda parte di stagione: ufficialità in arrivo entro stasera. Una scelta fatta per rimettersi in gioco, visto che a Firenze era ormai diventato la riserva di Torreira. La partenza di Pulgar blinda, salvo sorprese, la posizione Amrabat: il marocchino rimarrà a Firenze.