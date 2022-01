VN – Il Tottenham si tira fuori: Amrabat rimarrà a Firenze

Almeno altri 6 mesi in Viola

Vi avevamo anticipato come potesse uscire anche soltanto un calciatore fra Amrabat e Pulgar. Ebbene, per il marocchino sembra ormai inevitabile la permanenza in Viola. Il Tottenham aveva chiesto informazioni sull'ex Verona ma si è tirato fuori nelle ultime ore. L'arrivo a Londra di Bentancur, in questo senso, non ha aiutato. L'esperienza in Coppa d'Africa gli ha regalato un impiego maggiore in termini di minutaggio, resta da capire se il classe '96 riuscirà a convincere anche Italiano nei prossimi 6 mesi.