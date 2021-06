VN – Perin proposto alla Fiorentina. Tutto dipende da Dragowski

Contatto tra Lucci e la Fiorentina, il portiere di proprietà della Juve è un'idea in caso di cessione del polacco

Le priorità della Fiorentina sono altre in questo momento, ma la sessione di mercato potrebbe portare novità anche sul fronte portiere. Su Dragowski c'è l'interesse di alcuni club inglesi, in particolare Wolverhampton, Southampton, West Ham e Tottenham che hanno chiesto informazioni in queste settimane.