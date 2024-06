VN – Parole della Fiesole dure e inaspettate: martedì il club farà chiarezza

Sembrerebbe essere arrivato forte e chiaro il messaggio della Curva Fiesole alla Fiorentina. Parole sicuramente dure da digerire, ma importanti per dare uno scossone a tutto l'ambiente viola. Soprattutto perché questo comunicato è arrivato quasi a sorpresa, dopo che per tutta la stagione, gli stessi tifosi, avevano sostenuto in modo incondizionato la squadra, addirittura a pochi minuti dal fischio d'inizio della finale. Infatti, secondo quanto raccolto, la dirigenza viola non è rimasta insensibile alle critiche e ai toni scelti dalla Curva. E dopo il silenzio di questi giorni, nella conferenza stampa in programma per martedì, avrebbe la seria intenzione di dare tutte le risposte su quanto richiesto in quel comunicato, facendo capire a tutto il popolo fiorentino il programma per il futuro. Molto probabilmente, a parlare davanti a tutte le telecamere, saranno Alessandro Ferrari e Daniele Pradè.