Vlahovic e il mancato rinnovo: alla fine la Fiorentina ci ha guadagnato

Con il rifiuto della scorsa estate, la Fiorentina ha risparmiato su ingaggio e commissioni. Incassando dalla cessione la cifra che era stata pattuita

L'ultima offerta formulata da Commisso all'entourage di Vlahovic era uno stipendio da 4 milioni netti (a salire) con scadenza 2025. Il presidente era pronto a riconoscere anche 3 milioni di commissioni agli agenti e una clausola rescissoria da 75 milioni di euro. Se fosse arrivata la firma, dunque, la Fiorentina avrebbe sborsato subito 3 milioni più 8 milioni lordi per l'attuale stagione, con la prospettiva - praticamente certa - di veder partire il bomber serbo a giugno per 75 milioni.

Le cose sono invece andate diversamente. Con il rifiuto del giocatore è rimasto in vigore il vecchio contratto e lo stipendio da 800mila euro netti (1,6 lordi) di cui la Fiorentina ha pagato poco più della metà per questa stagione, risparmiando ovviamente le commissioni per Ristic e compagni. In compenso la cessione frutterà sostanzialmente la stessa cifra della (eventuale) clausola rescissoria, ovvero 75 milioni considerando anche i bonus.