Violanews cala il poker con l’arrivo di una grande firma

Da questa settimana, proprio in scadenza di calciomercato, Violanews rinforza le fila degli opinionisti con l'arrivo di una grande firma: sarà infatti con noi Enzo Bucchioni con i suoi seguitissimi editoriali che verranno pubblicati alla mezzanotte di ogni martedì e giovedì. Ma non è tutto perché Enzo, che ringrazio per aver scelto Violanews.com dopo aver concluso la sua esperienza con Firenzeviola, ci regalerà anche dei video settimanali con degli argomenti a sua scelta.