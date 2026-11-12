La vignetta di Castellani per VN: questa volta è la moglie tifosa viola a disperarsi per l'assenza di vittorie in casa... e non solo
FOCUS VN - Hojbjerg, il pupillo di Guardiola per il centrocampo: il profilo
Lorenzo Castellani, noto vignettista e grande tifoso viola, la vede così. Insieme alle sue vignette cerchiamo di strappare un sorriso sulla Fiorentina e non solo: quest'oggi si parla della lunga astinenza da vittorie in casa della squadra viola.
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