La vignetta di Lorenzo Castellani per Violanews. Il tema è il pareggio contro l'Atalanta di ieri sera

Redazione VN
ACF Fiorentina v Atalanta BC - Serie A 2026/27

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Lorenzo Castellani, noto vignettista e grande tifoso viola, la vede così. Insieme alle sue vignette cerchiamo di strappare un sorriso sulla Fiorentina e non solo: quest'oggi si parla del pareggio contro l'Atalanta.

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Vignette Viola (1)

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