La vignetta di Lorenzo Castellani per Violanews. Il tema è il pareggio contro l'Atalanta di ieri sera
VIDEO VN - Vanoli, croce e delizia. Adesso giochi Oulai
Lorenzo Castellani, noto vignettista e grande tifoso viola, la vede così. Insieme alle sue vignette cerchiamo di strappare un sorriso sulla Fiorentina e non solo: quest'oggi si parla del pareggio contro l'Atalanta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
La Juve non sia il salva-stagione, ma l'inizio di un campionato diverso. Però serve coraggio
Ex viola
Tutti pazzi per Amatucci. Ci pensa anche la Juventus sul mercato
Radio e tv
Monti perplesso: "Non terrei ancora fuori Oulai. Goncalves? Mi fa impazzire"
Altre di Serie A
Spalletti un fascio di nervi: "Cabal, ti do un pugno. 2-2? Pensavo chi strozzare"
Radio e tv
Teotino demolisce Dragusin: "Non lo avrei mai preso. Non un grande giocatore"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti