Non è stato un bello spettacolo per i tifosi della Fiorentina, la gara di Genova che ha fatto seguito a tre settimane di sosta. La vignetta di Castellani per VN

Redazione VN
Oulai Gnonto Brova dei fatti

Lotta e corsa, ingredienti sconosciuti… Così il calcio ti rifiuta, cara Fiorentina

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Lorenzo Castellani, noto vignettista e grande tifoso viola, la vede così. Insieme alle sue vignette cerchiamo di strappare un sorriso sulla Fiorentina e non solo: quest'oggi si parla dello scoramento dei tifosi che hanno seguito la gara della Fiorentina a Genova.

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Vignette Viola (6)

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