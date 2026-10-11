Non è stato un bello spettacolo per i tifosi della Fiorentina, la gara di Genova che ha fatto seguito a tre settimane di sosta. La vignetta di Castellani per VN
Lotta e corsa, ingredienti sconosciuti… Così il calcio ti rifiuta, cara Fiorentina
Lorenzo Castellani, noto vignettista e grande tifoso viola, la vede così. Insieme alle sue vignette cerchiamo di strappare un sorriso sulla Fiorentina e non solo: quest'oggi si parla dello scoramento dei tifosi che hanno seguito la gara della Fiorentina a Genova.
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