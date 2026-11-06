Verso Fiorentina-Juventus, Monti a Radio Bruno analizza i bianconeri e rilancia a centrocampo: "Vorrei Oulai in campo con Fagioli".

Redazione VN
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Gianfranco Monti parla così a Radio Bruno a poche ore dalla sfida fra Fiorentina e Juventus. Queste le sue parole:

Questa uve è molto strana. Vince un paio di partite e poi cade. Non è la Juve di anni fa, anche se resta molto forte. Dipende che vogliamo fare domenica. Io mi prenderei un buon risultato anche con una brutta gara, ma il risultato arriva con la prestazione quasi sempre. Con Atalanta e Como abbiamo giocato molto bene, anche se solo a sprazzi. Questa squadra è costruita per giocare a calcio. Ho letto che il centrocampo dovrebbe essere lo stesso, e onestamente non capisco perché. Oulai io lo manderei in campo. La qualità rende sempre meglio. Io lo metterei perfino al posto di Fagioli, se proprio non possono giocare insieme. Goncalves? Mi fa impazzire. Ma far quello che piacerebbe a me non è semplice. Penso a un centrocampo Oulai-Fagioli-Goncalves.
Genoa CFC v ACF Fiorentina - Serie A

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