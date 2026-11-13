La vignetta di Castellani per VN: visto che la Fiorentina non vince in casa da aprile, giocare in trasferta potrebbe essere un buon punto di partenza
FOCUS VN - Hojbjerg, il pupillo di Guardiola per il centrocampo: il profilo
Lorenzo Castellani, noto vignettista e grande tifoso viola, la vede così. Insieme alle sue vignette cerchiamo di strappare un sorriso sulla Fiorentina e non solo: quest'oggi si parla della ripresa del campionato che darà alla squadra di Vanoli una chance in più di portare a casa i tre punti...
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