La vignetta di Castellani per VN: visto che la Fiorentina non vince in casa da aprile, giocare in trasferta potrebbe essere un buon punto di partenza

Redazione VN
Bayer 04 Leverkusen v Olympique de Marseille - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD4

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Lorenzo Castellani, noto vignettista e grande tifoso viola, la vede così. Insieme alle sue vignette cerchiamo di strappare un sorriso sulla Fiorentina e non solo: quest'oggi si parla della ripresa del campionato che darà alla squadra di Vanoli una chance in più di portare a casa i tre punti...

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Vignette Viola (13)

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