Quest'oggi si fa ironia sul ritiro che precede la delicata sfida di domenica contro l'Udinese...
VIDEO VN - Il primo giorno di ritiro e le condizioni di Viery
Lorenzo Castellani, noto vignettista e grande tifoso viola, la vede così. Insieme alle sue vignette cerchiamo di strappare un sorriso sulla Fiorentina e non solo: quest'oggi si fa ironia sul ritiro che precede la delicata sfida di domenica contro l'Udinese...
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
Vanoli si gioca la Fiorentina? Lo faccia seguendo le sue idee. Qualsiasi siano
Rassegna stampa
"Pare che la sveglia sia suonata". Il retroscena del CorFio e il ritiro non punitivo
Rassegna stampa
CorSport: "Fiorentina, occhi su Beltran. Poi difesa, centrocampo e cessioni"
Rassegna stampa
Gazzetta: "Vanoli vieta i cellulari. Le regole del ritiro al Viola Park"
Obiettivi mercato
La Fiorentina su Shpendi a gennaio. Tuttosport: concorrenza anche del Cagliari
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti