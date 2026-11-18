Dragusin sbagliava anche a Genova, ma a Firenze non abbiamo visto il lato "alla Beckenbauer" di cui alcuni parlano...
Tre gol, una retrocessione, un acciacco: come sono andati i viola in Nazionale
Lorenzo Castellani, noto vignettista e grande tifoso viola, la vede così. Insieme alle sue vignette cerchiamo di strappare un sorriso sulla Fiorentina e non solo: quest'oggi si parla delle prestazioni di Dragusin, lontano per adesso dai picchi visti a Genova.
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