Inter-Fiorentina termina con la vittoria dei nerazzurri. La vignetta di Lorenzo Castellani in esclusiva per Violanews

Redazione VN
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Lorenzo Castellani, noto vignettista e grande tifoso viola, la vede così. Insieme alle sue vignette cerchiamo di strappare un sorriso sulla Fiorentina e non solo: quest'oggi si parla della sconfitta contro l'Inter a San Siro.

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Vignette Viola

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