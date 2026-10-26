Inter-Fiorentina termina con la vittoria dei nerazzurri. La vignetta di Lorenzo Castellani in esclusiva per Violanews
Lorenzo Castellani, noto vignettista e grande tifoso viola, la vede così. Insieme alle sue vignette cerchiamo di strappare un sorriso sulla Fiorentina e non solo: quest'oggi si parla della sconfitta contro l'Inter a San Siro.
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