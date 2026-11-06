Quest'oggi si parla di Fiorentina-Juventus che si avvicina e dell'atmosfera che anima i tifosi viola, protagonisti di una rivalità ormai storica.
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Lorenzo Castellani, noto vignettista e grande tifoso viola, la vede così. Insieme alle sue vignette cerchiamo di strappare un sorriso sulla Fiorentina e non solo: quest'oggi si parla della partita più sentita che si avvicina e dell'atmosfera che anima i tifosi viola, protagonisti di una rivalità ormai storica.
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