Focus VN - 4 coppie in 8 gare: quali sono i terzini titolari della Fiorentina?

Lorenzo Castellani, noto vignettista e grande tifoso viola, la vede così. Insieme alle sue vignette cerchiamo di strappare un sorriso sulla Fiorentina e non solo: quest'oggi si parla di Beto e di una mobilità... complicata.