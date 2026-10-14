Beto deve ancora ingranare, o almeno questo è quello che sperano i tifosi della Fiorentina. La vignetta di Castellani per Violanews

Redazione VN
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Lorenzo Castellani, noto vignettista e grande tifoso viola, la vede così. Insieme alle sue vignette cerchiamo di strappare un sorriso sulla Fiorentina e non solo: quest'oggi si parla di Beto e di una mobilità... complicata.

beto vignetta
Vignette Viola (7)

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