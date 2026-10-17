La visione di Lorenzo Castellani sui gol subiti dalla Fiorentina

Redazione VN
Cagliari Calcio v Juventus - Serie A 2026/27

VIDEO - Juventus-Lazio: le migliori quote

Scegli Violanews come fonte preferita su Google

Lorenzo Castellani, noto vignettista e grande tifoso viola, la vede così. Insieme alle sue vignette cerchiamo di strappare un sorriso sulla Fiorentina e non solo: oggi si parla della quantità di reti subite dalla formazione viola.

IMAGE 2026-10-17 17:34:13
Vignette Viola (1)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti