Un Saponara mai visto (fuori da Empoli): il confronto con le ultime stagioni

E' già a 11 presenze con 2 gol, come l'intera scorsa stagione. Sabato al Castellani potrebbe spiccare (nuovamente) il volo

Un Saponara così non si era mai visto dal gennaio 2017, cioè da quando la Fiorentina lo acquistò dall'Empoli a stagione in corso. Quattro stagioni (ma solo un paio vissute effettivamente in maglia viola) in cui il suo rendimento era stato frastagliato e caratterizzato da pochi alti e molti bassi. I numeri parlano chiaro: in queste prime 13 giornate, Saponara ha collezionato 11 presenze (di cui 5 da titolare) condite da 2 gol e 2 assist. Niente male. Di fatto lo score totalizzato in tutto lo scorso campionato: appena 2 scampoli nella Fiorentina, poi 9 presenze e 2 gol nello Spezia di Italiano da gennaio in poi. Se poi andiamo a ritroso notiamo che mai, in questi anni, Saponara era riuscito a trovare continuità di prestazioni ad inizio campionato. Dopo 13 giornate aveva messo insieme 4 presenze nel Genoa 2019/20, 6 presenze (e 1 gol) nella Samp 18/19 e appena 2 presenze nella Fiorentina 17/18.