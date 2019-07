Tetto ingaggi, aumento significativo rispetto al 2018. Pradè ha libertà di manovra

Idee chiare e piede ben piantato sull’acceleratore, a partire dalla prossima settimana. Perché dopo le valutazioni dolomitico-statunitensi ed i primi addii, dal mese di agosto partirà la fase due dell’estate viola, quella degli acquisti. Quali saranno i paletti del mercato in entrata della Fiorentina? Uno di questi è la voce sul tetto ingaggi, destinato a crescere rispetto agli ultimi anni come già annunciato da Pradè durante la conferenza di presentazione.

Dai circa 37 milioni registrati alla chiusura del mercato estivo 2017, il limite massimo per il cumulo degli stipendi salirà fino ad una cifra di poco inferiore ai 56 del 2014/2015, ultimo atto della prima avventura a Firenze di Montella. Un aumento significativo, più o meno di 16 milioni (quindi maggiore rispetto a quello annunciato da Corvino a novembre 2017 e mai messo in pratica), che assieme al risparmio derivato dalle cessioni ancora in ponte garantirà alla squadra mercato viola una certa libertà di manovra.

MONTE INGAGGI DELLA FIORENTINA DAL 2010 AD OGGI