60 anni fa la drammatica esondazione dell'Arno

Roberto Vinciguerra
Vinciguerra via Bellini V100LA

Vinciguerra: "Lo stadio di Via Bellini 100 anni dopo" [VIDEO]

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In occasione del 60° anniversario dell'alluvione che sconvolse la città di Firenze il 4 novembre 1966 Violanews ha organizzato uno speciale col quale ricordare quell'evento attraverso le notizie che riguardavano la situazione della Fiorentina. In questo articolo proponiamo alcune prime pagine dei giornali dell'epoca

1966 11 04 La Nazione

1966 11 08 La Gazzetta dello Sport

1966 11 06 Stadio

1966 11 06 Tuttosport

1966 11 07 LA NOTTE

La Stampa 5 novembre

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Biblioviola, il diario con le emozioni indimenticabili della storia della Fiorentina

1966 11 04 La Nazione

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