60 anni fa la drammatica esondazione dell'Arno
Vinciguerra: "Lo stadio di Via Bellini 100 anni dopo" [VIDEO]
In occasione del 60° anniversario dell'alluvione che sconvolse la città di Firenze il 4 novembre 1966 Violanews ha organizzato uno speciale col quale ricordare quell'evento attraverso le notizie che riguardavano la situazione della Fiorentina. In questo articolo proponiamo alcune prime pagine dei giornali dell'epoca
Biblioviola, il diario con le emozioni indimenticabili della storia della Fiorentina
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