In occasione del 60° anniversario dell'alluvione che sconvolse la città di Firenze il 4 novembre 1966 Violanews ha organizzato uno speciale col quale ricordare quell'evento attraverso le notizie che riguardavano la situazione della Fiorentina
Vanoli, adesso sciogli le briglie a questa Fiorentina: il talento al comando!
[immagini tratte da "Alé Fiorentina" del Novembre 1966]
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