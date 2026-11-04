In occasione del 60° anniversario dell'alluvione che sconvolse la città di Firenze il 4 novembre 1966 Violanews ha organizzato uno speciale col quale ricordare quell'evento attraverso le notizie che riguardavano la situazione della Fiorentina

Roberto Vinciguerra
Brova dei fatti Vanoli

Vanoli, adesso sciogli le briglie a questa Fiorentina: il talento al comando!

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[immagini tratte da "Alé Fiorentina" del Novembre 1966]

Kurt Alluvione
Giorni Viola dell'Alluvione

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