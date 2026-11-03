In occasione del 60° anniversario dell'alluvione che sconvolse la città di Firenze il 4 novembre 1966 Violanews ha organizzato uno speciale col quale ricordare quell'evento attraverso le notizie che riguardavano la situazione della Fiorentina
Vinciguerra: "28 aprile 1926, Borgo Albizi 24. Qui nacque la Fiorentina"
[immagini tratte da "Alé Fiorentina" del Novembre 1966]
VIDEO VN - Biblioviola, il diario sui bomber della Fiorentina
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