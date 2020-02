Sonetti a VN: “Iachini sottostimato. Capisco Commisso, ma meglio contare fino a 10. Gasperini…”

In vista della partita di questo sabato alle 15 al “Franchi” della Fiorentina con l’Atalanta, da lui allenata per quattro stagioni, Violanews ha intervistato Nedo Sonetti.

La Panchina d’Oro a Gasperini è il riconoscimento al lavoro svolto ad un tecnico però dal carattere non facile.

“Senz’altro una scelta idonea, giusta, dargli il premio per quanto fatto con l’Atalanta. Caratterialmente è una brava persona che, però, durante la gara a volte eccede ma questo è normale, sentire epiteti rivolti contro la propria famiglia non è una cosa bella per nessuno. C’è chi fa finta di non sentire ed ecco, sì, forse sarebbe m eglio fare finta di niente”.

Dall’altra parte, Iachini le piace?

“Lo ritengo un bravo allenatore, sottostimato, con un’etichetta abbastanza particolare ma con una grande volontà, la voglia di fare bene. Penso che il suo carattere aggressivo sia stato un toccasana particolare per la squadra”.

C’è un giocatore di questa Fiorentina che le sarebbe piaciuto allenare?

“Mi piace molto Castrovilli, un giocatore con delle buone propensioni in fase di attacco, la capacità di dribblare come pochi centrocampisti hanno”.

Che Atalanta deve aspettarsi dunque la Fiorentina?

“Sarà una partita dura perché l’Atalanta è una gran bella squadra con caratteristiche uniche in Italia. Una squadra fisicamente molto forte che riesce ad attaccare con tutti i suoi elementi compresi i difensori. L’Atalanta è inoltre pericolosissima sulle palle inattive”.

Sulla polemica del presidente Commisso con la Juventus che cosa si sente di dire?

“Dico che è sempre meglio contare fino a dieci. È comunque comprensibile perché il presidente Commisso è una persona che sta dando l’anima per la Fiorentina e si è sentito defraudato per quanto accaduto”.