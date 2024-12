Gosens ha ragione, questi sono segnali: e se fai nove punti nelle prossime tre?

Raffaele Palladino sta allontanando da sé tutti gli elogi e i riconoscimenti, ripetendo come un mantra che il merito è dei suoi ragazzi , ma noi dobbiamo andargli contro: anche se non stesse veramente facendo nulla di speciale, avrebbe comunque il merito di aver riconosciuto questo stato di grazia del gruppo e di aver lasciato l'iniziativa ai giocatori. Comunque la si voglia vedere, la gestione di questo allenatore sembra baciata da qualsiasi cosa governi i rimbalzi del pallone. E, non volendo mischiare sacro e profano, preferiamo assegnare al tecnico ex Monza la sua parte di merito per aver eguagliato il record di vittorie consecutive in Serie A della Fiorentina nell'intera sua storia .

Che sia una stagione quantomeno particolare lo si evince da certe scelte: far riposare Kean in un momento come questo, in una partita importante come questa visto il calendario delle altre nel gruppo di testa, è sembrato davvero un azzardo. Sarà stato davvero stanco? Dobbiamo credere alle parole di Palladino, quindi assumiamo di sì. E allora il successo è doppio, perché non solo Kean ha recuperato un po' di energie, ma la squadra nel frattempo non ha perso punti. E che dire di Colpani, il fedelissimo di Palladino? Per la prima volta fuori, anche in questo caso nessuna conseguenza nonostante Ikoné non abbia offerto chissà quale miglioramento sulla corsia di destra.