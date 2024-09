Questione di modulo o giocatori? Così Palladino spiega le scelte di Italiano

Biraghi, Ranieri e Quarta sono gli stessi giocatori dello scorso anno, certo, ma inseriti in un contesto di gioco completamente diverso, che incide inevitabilmente sulle loro prestazioni. Biraghi come terzo di difesa sembra una forzatura tattica non indifferente, Ranieri non sembra adatto a guidare da solo i suoi compagni di reparto, mentre Quarta viene salvato dai suoi soliti gol, ma la sua fase difensiva lascia ancora a desiderare. Il modulo, quindi, incide sì, ma fino a un certo punto. E forse Vincenzo Italiano lo aveva capito: giocatori come Ranieri e Quarta difendono meglio quando sono i primi ad aggredire l'uomo, piuttosto che quando sono costretti ad aspettare. Per non parlare poi delle marcature: serve fisicità per fare un certo tipo di gioco, e i centrali della Fiorentina, almeno per ora, non ne sono all'altezza. L'errore, dunque, è stato costruire una fase difensiva con giocatori che non sono in grado di eseguirla adeguatamente. Tuttavia, gli stessi problemi possono verificarsi anche con una difesa a quattro, perché Ranieri e Quarta rendevano al meglio anche grazie alla mentalità offensiva del gioco di Italiano. Solo Milenkovic, forse, soffriva in certe situazioni, ma il gioco valeva la candela. Non conta tanto il tipo di difesa, quanto il modo in cui viene messa in atto. Anche Inzaghi, Gasperini e Conte difendono a tre, ma i loro approcci alla fase difensiva sono completamente diversi.