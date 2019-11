Persa la partita, ma soprattutto la faccia

Il buongiorno si vede dal mattino e considerando che nei primi cinque minuti la Fiorentina non ha letteralmente toccato palla, mai proverbio fu più azzeccato. A Cagliari contro una formazione sicuramente in gran forma, ma non certo il Real Madrid o il Liverpool, la Fiorentina si è squagliata subito, o meglio non è mai entrata in campo ed è stata letteralmente schiantata dai rossoblu.

Come è stato possibile? Per sintetizzare possiamo dire che l’emblema della partita è rappresentato dal confronto a centrocampo Badelj–Nainggolan. Il primo è stato in campo passeggiando in pantofole, il secondo ha ruggito dal primo all’ultimo minuto come un leone. Da una parte una squadra grintosa, ben impostata tatticamente e con una vis atletica clamorosa. Dall’altra una Fiorentina moscia, sempre seconda nei contrasti, sempre a a rincorrere la palla senza mai prenderla. UN DISASTRO inenarrabile che non si vedeva dal Fiorentina-Juventus di qualche anno fa e che nessuno vorrà più rivedere: dal presidente Commisso a tutti i tifosi che hanno seguito la squadra in Sardegna. Unica consolazione la doppietta di Vlahovic che forse adesso avrà più considerazione da parte di Montella.