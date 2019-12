Leggo e sento che ci sarebbe la possibilità di riportare a Firenze Nikola Kalinic. Il primo pensiero è andato al brano ‘La mia banda suona il Rock’ di Ivano Fossati nella quale ad un certo punto ascoltiamo “No no oh, per favore no“. La conoscete? Ve la ricordate? Non importa, ma questo è quello che mi suggerisce questa voce di mercato che viene da Roma con i giallorossi vogliosi di sbarazzarsi di un calciatore che dopo una buona parentesi fiorentina ha sempre fallito. Sei gol nel Milan e tanti fischi a suo carico, poi tanto panchina all’Atletico Madrid e adesso altrettanta a Roma.

E come dimenticare il modo in cui volle lasciare a Firenze a tutti i costi con certificati medici a comprovare un insidioso disturbo fisico. Insomma un calciatore che personalmente non vorrei proprio rivedere al Franchi perché, a differenza di un Badelj di cui si dice che “faccia spogliatoio“, quest’altro croato pensa al proprio tornaconto non essendo più un virgulto e avendo alle spalle due stagioni e mezzo fallimentari e una contratto non certo a svendita post natalizia.

Caro Daniele Pradè, penso e spero che le voci siano completamente prive di fondamento. La Fiorentina ha sicuramente bisogno di un centravanti da affiancare a Vlahovic visto che ormai pare chiaro che Montella abbia definitivamente abbandonato Pedro in mezzo all’Atlantico e che Boateng non è mai stato un centrattacco. Quindi rinforzarsi sì è doveroso, ma certamente non con Kalinic.