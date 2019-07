Padalino a VN: “Ranieri meglio da terzino. Pezzella? Montella vuole altro, ma i registi difensivi…”

Pasquale Padalino è stato un ottimo regista difensivo, dal 1995 al 2000 ha indossato la maglia della Fiorentina. Lo scorso campionato ha guidato il Foggia per dodici giornata, in quella squadra ha avuto anche il giovane viola Luca Ranieri che sta facendo bene con la prima squadra di Vincenzo Montella. Violanews.com ha intervistato in esclusiva Padalino, su Ranieri ma non solo:

Mister Padalino, Ranieri sta facendo bene con la prima squadra viola nel ruolo di centrale. E’ la posizione giusta?

“L’ho avuto per poco tempo a Foggia, l’ho fatto giocare in un ruolo che aveva già fatto con l’allenatore che c’era prima di me, ovvero il centrale. In quella posizione lo vedo limitato, ama spingere sulla fascia. Può stare sulla sinistra nella difesa a tre, meglio ancora se a quattro a fare il terzino. Premetto che avevamo molti problemi e sui singoli non ho potuto lavorare troppo, ma ho ben presente la sua peculiarità di portarsi in avanti, ha ottima corsa.

Nonostante questo sta facendo bene nel ruolo nuovo…

“E’ un ragazzo che si impegna, molto disponibile. A volte, come fanno i giovani, ha la smania di avere tutto e subito. Serve tempo, io credo che debba maturare ancora. La Serie A è un traguardo di rilievo, l’impatto con Firenze può essere pesante ma questa sana incoscienza può aiutarlo. Ovviamente se Montella deciderà di tenerlo nella rosa per il prossimo campionato”.

Oggi la Fiorentina sta cercando un difensore che imposti il gioco. Uno come Padalino, ma non ce ne sono molti. Lo sa?

“(Sorride ndr) Grazie, è per questo che oggi molti giocano con la difesa a quattro. I centrali bravi ad impostare sono pochi e quindi costano molto. In passato eravamo in tanti a saper interpretare bene il ruolo. Prima marcavamo l’uomo, pur di non farsi superare eravamo disposti a tutto e quindi imparavamo i trucchi del mestiere e a fare un po’ di tutto. Con la marcatura a zona il singolo giocatore controlla solo la sua area, quindi c’è meno responsabilità e più leggerezza. Ci siamo adeguati ad un calcio che non è il nostro, storicamente in Italia si è sempre pensato a non prendere gol. Devo ammettere però che a livello Nazionale stanno venendo fuori valori interessanti. Ma per costruire giocatori capaci dobbiamo far lavorare bene gli istruttori coi bambini: non sono allenatori, sono educatori che devono costruire le basi del piccolo calciatore”.

Pezzella è un giocatore in grado di impostare il gioco?

“Per quello che mi è stato detto so che Montella cerca di qualcosa di diverso, è in dubbio anche la sua posizione. Vero è che Pezzella è nel giro della nazionale argentina, tutto dipende da cosa gli si chiede di fare. Non tutti possono svolgere lo stesso compito, bisogna capire cosa può fare e dove può arrivare. Si può provare a violentarlo e chiedergli di fare cose diverse, ma prima di tutto è necessario sapere se da parte del giocatore c’è la disponibilità di tentare qualcosa di nuovo. In ogni caso è un difensore che nella rosa della Fiorentina ci sta bene”.